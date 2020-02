Biciliae, domenica in bici per una sfilata in maschera

Domenica 23 febbraio si salta in sella per una sfilata in maschera per le strade della città, alla scoperta di tradizioni e racconti del carnevale biscegliese. L’appuntamento con Biciliae è alle ore 10.00 in piazza Margherita di Savoia (teatro Garibaldi) a Bisceglie. L’itinerario comprende una sosta al giardino botanico Veneziani e la degustazione di chiacchiere. Il percorso è di bassa difficoltà, adatto a grandi e piccini, mentre il rientro è previsto alle ore 12.30 circa. “Le maschere più belle sono quelle più ecologiche” è questo l’invito dell’associazione a sbizzarrirsi coi travestimenti “green”. L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB, grazie alla collaborazione delle associazioni La Canìgghie, Mosquito e Muvt con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Articolo di Martina Catania