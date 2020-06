Benedetta la statua di Sant’Antonio sull’omonimo molo / FOTO

“Quest’anno il Covid-19 purtroppo ci impedisce di vivere insieme la festa di Sant’Antonio con la processione delle imbarcazioni in mare, i pescatori, i devoti e i cittadini che affollano il porto”. Queste le parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a margine della mattinata in onore del Santo.

“In forma riservata ma con stesso trasporto emotivo, a nome della Comunità, abbiamo onorato la tradizione – continua – con la benedizione della statua di Sant’Antonio, sull’omonimo molo, effettuata da Don Antonio Antifora, Rettore della Confraternita del Santissimo Salvatore, alla presenza del Priore Giacomo Mastrapasqua e del Presidente dell’Anmi Bisceglie, Emanuele Di Luzio”.

“Con un’effigie di Sant’Antonio a bordo del caicco storico Yasemin Sultan (ringraziamo l’armatore Vito Marasciulo per la disponibilità) abbiamo poi lanciato simbolicamente un mazzo di fiori in mare per ricordare chi ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. Abbiamo rinsaldato così – conclude il Primo cittadino –il profondo legame della nostra Città con il mare”.