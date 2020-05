Belsito: “Urgono provvedimenti. Non temporeggiate. Bisceglie sta morendo” / VIDEO

L’avvocato Antonio Belsito, coordinatore della coalizione “Patti chiari”, sollecita in un video messaggio la convocazione di un consiglio comunale monotematiche sulle profonde problematiche che “commercianti e cittadini e utenza tutta stanno vivendo”.

“E’ urgente prendere provvedimenti per dare risposte ai vostri elettori, ai cittadini più bisognosi e sulla situazione dell’ospedale di Bisceglie che rischia il ridimensionamento“, sostiene nel video Belsito, “Consiglieri, non temporeggiate: autoconvocate un consiglio comunale. Solo voi non vi siete accorti del dramma che la città sta vivendo? Bisceglie“, conclude, “sta morendo“.