Bastoncini di pesce in mense scolastiche, Comune interviene dopo le segnalazioni

“Raccogliendo le segnalazioni di insegnanti e famiglie sul mancato gradimento dei bastoncini di pesce serviti venerdì 17 gennaio nelle scuole dell’infanzia e primarie che effettuano il tempo pieno, ci siamo subito mobilitati e abbiamo chiesto e ottenuto dal gestore del servizio di refezione scolastica una diversa e migliore qualità dei classici filetti di pesce che saranno serviti già dalla prossima settimana”. A dichiararlo è Loredana Acquaviva, neo assessore alle politiche scolastiche del Comune di Bisceglie.

“Ringraziamo i dirigenti, i componenti delle commissioni mensa, i genitori e i docenti che hanno subito segnalato il problema, verificatosi ieri per la prima volta, con la proposizione di un prodotto diverso rispetto al solito, in seguito ad una variazione nella fornitura, che non è stato gradito e consumato. E ringraziamo il gestore del servizio, che incontreremo ad inizio settimana prossima, per la disponibilità mostrata nel far fronte prontamente alle nostre istanze”, ha proseguito l’assessore.

“Continueremo, in linea con gli intenti dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Angarano, ad essere sempre attenti e sensibili alle richieste che riguardano le scuole e in particolare i nostri bambini. E continueremo a prestare la massima attenzione alle mense scolastiche, anche con sopralluoghi e verifiche, come già avvenuto diverse volte nel corso di quest’anno scolastico e del precedente. Fermo restando che l’obiettivo di più ampio respiro resta una completa rivisitazione del servizio attraverso un nuovo bando di gara che preveda migliori standard qualitativi e ponga attenzione anche all’educazione alimentare, al contrasto dello spreco, al minor impiego della plastica e all’uso di prodotti stagionali e a chilometro zero”.