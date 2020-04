Azione Cattolica, Via Crucis nella parrocchia di san Pietro in diretta Facebook

Nella parrocchia di san Pietro a Bisceglie sarà celebrata, venerdì 3 aprile, la Via Crucis in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Azione Cattolica, alle 18. Ad annunciarlo è la presidenza diocesana.

“«Per continuare ad “abitare” questo tempo freddo e difficile, l’Azione Cattolica diocesana vuole sperimentare, sebbene a distanza, il calore rigenerante della comunità che si raccoglie in preghiera e si rifugia nell’abbraccio rassicurante del Padre. Il cammino di Quaresima, che stiamo vivendo in un modo tutto particolare, ci avvicina ancora di più all’Essenziale, scoprendo le nostre fragilità e le nostre mancanze. Con questo spirito di ricerca e raccoglimento, vogliamo stazionare dinanzi ai 14 episodi più significativi della Passione di Gesù, per leggerci nel profondo e riflettere sul presente, un “qui e ora” adombrato da povertà, conflitti, vuoti, paure, ma rischiarato dalle luci della carità, della fede e della speranza”, spiegano dall’Azione cattolica diocesana.

“Ci aiuteranno nella riflessione le meditazioni e le preghiere curate dai ragazzi dell’ACR, dal settore Giovani, dal settore Adulti e dal MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica) della nostra diocesi”.

La Via Crucis (senza concorso di popolo) sarà presieduta da don Gaetano Corvasce, assistente diocesano unitario di Azione Cattolica, e sarà trasmessa in diretta streaming su https://www.facebook.com/AzionecattolicaTrani/ .