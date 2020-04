Azienda biscegliese dona mascherine e visiere a Nucleo Guardie Zoofile Bat / FOTO

Il Nucleo Guardie Zoofile – Oipa Bat ha ringrziato pubbliamente sui suoi canali social l’azienda biscegliese Pedone Ferramenta per “La generosità e la solidarietà” nel mettere a “disposizione mascherine FFP3 e visiere per le nostre Guardie”. Un’azienda, si legge sulla pagina del Nucleo provinciale “non nuova ad iniziative del genere”.

“Nonostante il Nucleo sia sospeso per emergenza sanitaria, su richiesta dell’Amiu Trani e della Città di Trani”, scrivono le Guardie Zoofile, “abbiamo ripreso le nostre attività di verifica e controllo per il mantenimento delle regole necessarie alla civile convivenza ed alla tutela dell’igiene pubblica. Nonostante la nostra attività sia di volontariato, alcune delle nostre Guardie non si sono tirate indietro, ed hanno deciso di fornire comunque il loro contributo alla causa”.

I responsabili hanno anche ringraziato per “la fornitura di mascherine lavabili e guanti” il sindaco di Trani Amedeo Bottaro.

“La forza della solidarietà e della disponibilità che viene fuori nei momenti di necessità è il volano che ci permetterà di passare oltre quest’emergenza, con la personale speranza che chi ha apprezzato il ‘lavoro’ dei volontari in questi giorni di emergenza (controllo della viabilità, consegna viveri, soccorso sanitario, accudimento animali dei soggetti quarantenati, ecc..) si avvicini con passione a questo meraviglioso mondo del ‘mettersi a disposizione degli altri’, dedicando un po’ del proprio tempo libero”, si augurano le Guardie.