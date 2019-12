Azem, online i primi due capitoli del libro del biscegliese Andrea Introna

Sono disponibili online per la lettura i primi due capitoli di Azem, il nuovo libro sci-fi dell’artista e scrittore biscegliese Andrea Introna, fino a questo momento noto principalmente per i suoi progetti musicali. Per usare le parole del suo stesso autore, Azem è un “romanzo che mescola il fantasy e il cyberpunk”: un progetto a cui Introna lavora ormai da due anni e mezzo. “Per me rappresenta un mondo intero nel quale sono immerso”, spiega il giovane scrittore biscegliese. ”È un mondo che trascende e si confonde con la realtà, caratterizzato da tre forze antiche e misteriose. Non so se sarà un libro di 10 o 10mila pagine, ma so che il 2020 sarà un anno molto intenso. Mi piacerebbe un sacco condividere la mia creatività e tutto quello che ho imparato negli ultimi mesi con realtà della mia zona. Io lascio la porta aperta, speriamo che qualcuno ci faccia caso e apprezzi tutto quello che sta per uscire”.

Ma le storie contenute nel libro sono già destinate a diventare musica: “Il libro e la mia musica sono indissolubilmente collegati. E nel prossimo anno convergeranno in unico progetto”. In attesa di nuovi aggiornamenti, è possibile leggere le prime pagine di Azem direttamente sul sito ufficiale dell’opera. Clicca QUI per leggere.