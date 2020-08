Avviati lavori al campetto Salnitro, Angarano: “Impegni presi vengono mantenuti” / VIDEO

Sono iniziati quest’oggi, 5 agosto, il lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del campo e della pista di pattinaggio, oltre che la messa in sicurezza della struttura presente in zona Salnitro.

“Un progetto complesso che ha ricevuto un contributo di oltre 100mila euro – dichiara il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – e per questo ringraziamo anche l’assessorato regionale. Gli impegni presi in campagna elettorale vengono mantenuti, coi fatti stiamo dimostrando davvero di voler cambiare questa città. Oggi questi lavori – conclude Angarano – testimoniano l’attenzione di questa amministrazione ai luoghi che sono stati per tanti anni abbandonati, diventati simboli di degrado. Ancora una volta parlano i fatti”.