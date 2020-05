Avis Bisceglie organizzia donazioni a maggio con autoemoteca

Venerdì 15 e lunedì 25 maggio Avis Bisceglie ha organizzato due giornate di donazione in autoemoteca nei pressi della sede cittadina.

La sezione avisina biscegliese, presieduta dal dott. Tommaso Fontana, sarà pronta ad ospitare i donatori nella sede di via Lamarmora 6, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

Avis Bisceglie fa sapere che c’è particolare necessità di gruppi sanguigni A e 0. Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso, la segreteria Avis Bisceglie fa sapere che la prenotazione è obbligatoria nel rispetto delle distanze e per evitare assembramento. Si accetteranno quindi massimo 25 donatori per giornata.

Nei restanti giorni sarà possibile donare nell’unità di raccolta fissa a Trani, in via Alcide de Gasperi, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 10,30. Con prenotazione al numero: 0883 483 258.