Avis Bisceglie organizza giornata di donazione sangue

Si terrà domenica 2 agosto la prossima giornata di donazione di sangue ed emoderivati al Centro Raccolta dell’ospedale di Bisceglie, organizzato dalla sezione Avis cittadina.

Le donazioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 8, sino alle ore 11. Per poter donare è necessario effettuare una prenotazione al numero: 346 052 7760, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20.

Donare sangue è un gesto semplice ma di grande importantaza, ancor di più se eseguito nei mesi estivi, come spesso ricorda Avis Bisceglie, quando la richiesta aumenta in maniera considerevole. E allora compiere questa azione diventa importante per aiutare le tante persone in difficoltà.