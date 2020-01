Avis Bisceglie, raccolta sangue straordinaria il 19 gennaio

Domenica 19 gennaio Avis Bisceglie ha organizzato una donazione straordinaria nel centro trasfusionale dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

Dalle 8.00 alle 11.00 sarà quindi possibile donare sangue ed emodarivati, una proceduta consolidata e di grande valore per tutti coloro che vivono momenti difficili ed hanno bisogno del nostro aiuto per rialzarsi. La stessa associazione presieduta dal dottor Tommaso Fontana si prodica in maniera costante per sensibilizzare al culto della donazione la cittadinanza biscegliese che ha sempre dimostrato sensibilità e grande cuore.

Per ulteriori informazioni è possibile raggiungere la sede di via Lamarmora n. 6 a Bisceglie, contattare il numero 0803953760 o inviare una mail all’indirizzo: bisceglie.comunale@avis.it