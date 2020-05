Avis Bisceglie: “Donare sangue non è pericoloso ed è una giusta motivazione per spostarsi”

“Nonostante l’emergenza Covid-19, l’Avis Bisceglie ricorda a tutti i nostri donatori che è possibile donare senza alcun rischio poiché il virus non si trasmette tramite tracce ematiche”, questo ciò che tiene a comunicare l’Avis biscegliese attraverso una nota inviata ai donatori tramite i suoi canali social.

“Vi ricordiamo che il centro trasfusionale di Bisceglie è momentaneamente chiuso perché l’ospedale civile è impegnato ad affrontare l’emergenza Covid-19“, sottolineano dall’Avis di Bisceglie, “È possibile donare per Avis Bisceglie presso i centri trasfusionali di Trani e Molfetta. È consigliabile chiamare il centro da voi scelto e concordarsi per donare onde evitare assembramenti”.

Molfetta: 0803357440

Trani: 0883483258

I responsabili avisini mettono in evidenza che è possibile spostarsi dal proprio domicilio per donare sangue essendo una valida motivazione per uscire di casa.