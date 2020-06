Autoimprenditorialità, il progetto degli alunni del Liceo “da Vinci” di Bisceglie

Il 5 giugno 2020, sui canali di Radio Panetti, la Media Company dell’Istituto “Panetti Pitagora” di Bari, è andata in onda la trasmissione webvideofonica “Un’impresa… di classe” in cui i ragazzi di dodici scuole pugliesi hanno presentato i loro progetti di autoimprenditorialità. Tra loro anche gli alunni della 3C del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie. L’evento ha costituito unatappa nel percorso del progetto Proactive Training, un’azione di educazione all’imprenditorialità, finanziata dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia a partire da una proposta del network StartNet, della rete di scuole pugliesi GET in collaborazione con Confindustria Puglia.

Il progetto ha portato i ragazzi a riflettere su loro stessi, sulle loro potenzialità, stimolando in loro creatività e capacità di pro-azione, promuovendo processi di orientamento offrendo l’opportunità di affacciarsi al mondo dell’impresa.

Gli alunni della 3C hanno avuto l’occasione di ampliare i loro orizzonti formativi grazie all’incontro con imprenditori ed esperti che hanno fatto acquisire loro la consapevolezza di poter essere artefici del loro futuro, sviluppando con creatività le loro idee e trasformando i loro sogni in realtà. Soprattutto hanno capito che non vogliono stare ad aspettare che il futuro arrivi ma, da subito, vogliono realizzare nella loro scuola una impresa che promuova valori di socializzazione, solidarietà, spirito di comunità e offra ovviamente un ritorno in termini economici. Intendono infatti, in collaborazione con imprese del territorio e scegliendo prodotti innovativi e sostenibili, avviare la produzione di un ricco merchandising a marchio Liceo da Vinci, il ricavato delle cui vendite sarà, in parte, versato nel fondo di solidarietà che, da anni, esiste nella loro scuola e che viene utilizzato per sostenere gli alunni le cui famiglie sono in situazioni di disagio economico.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, superata la fase emergenziale che lo ha rallentato e prorogato, con stage aziendali che porteranno i ragazzi a conoscere direttamente i modelli organizzativi e produttivi analizzati negli incontri con gli imprenditori e gli esperti in maniera interattiva e con workshop in team.