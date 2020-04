Auto termina corsa su rotatoria in via sant’Andrea

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 20 aprile, a Bisceglie in zona sant’Andrea, con un’automobile che ha terminato la sua corsa su una rotatoria.

Il fatto è accaduto alle prime ore del mattino, quando una Fiat Punto, guidata da un 70enne biscegliese, e diretta dal centro abitato in direzione Ruvo-Corato, è andata a infrangersi sulla rotatoria di via sant’Andrea, incrocio con via Saverio Maiellaro e via santa Chiara d’Assisi.

L’auto ha distrutto la struttura pubblicitaria presente sulla rotatoria, ma fortunatamente l’uomo al volante non ha riportato problemi di natura fisica.