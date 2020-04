Auto si ribalta su via Bovio, miracolosamente illesi i protagonisti dell’incidente

Alle 12.15 circa di oggi, 23 aprile, un’auto si è ribaltata su via Giovanni Bovio. La Fiat Seicento, con a bordo un uomo e una donna di Bisceglie, percorreva via Giovanni Bovio in direzione Trani quando si è trovata davanti una Toyota Yaris che, viaggiando in direzione Bisceglie, si stava per immettere nell’area parcheggio di un supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, la Seicento, nel tentativo di evitare la Yaris, avrebbe colpito il marciapiede, ribaltandosi pochi metri dopo.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e due pattuglie della Polizia Municipale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i protagonisti dell’incidente.