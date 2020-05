Auto sfonda recinzione di una villa in via Giovanni Bovio

Alle ore 15.15 circa di lunedì 11 maggio una Toyota Auris si è schiantata contro la recinzione di una villa privata in via Giovanni Bovio. Il guidatore della vettura, un 55enne biscegliese, superata la rotatoria che congiunge via Don Pancrazio con via Bovio, ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa sfondando la recinzione di una villa.

Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il biscegliese alla guida dell’auto. Sono prontamente intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, provvedendo a far rimuovere il mezzo e ristabilendo la normale viabilità.