Auto prende fuoco in stazione di servizio in via Salvemini / VIDEO

Oggi, sabato 4 aprile, alle ore 14 circa, all’interno della stazione di servizio Ip di via Salvemini, una Citroen C3 di proprietà di un 61enne biscegliese, ha preso fuoco. L’uomo aveva parcheggiato la vettura per recarsi nel negozio di tabacchi nell’area di servizio. Allontanatosi, ha notato del fumo fuoriuscire dall’automobile, che è stata avvolta dalle fiamme pochi istanti dopo. Sono prontamente intervenuti sul posto i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e i Vigili del Fuoco di Molfetta, che hanno immediatamente domato le fiamme. Dopo pochi minuti via Salvemini è tornata ad essere nuovamente transitabile.