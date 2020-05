“Auto & Noleggi Valente Giulio”, pay per use, rispetto delle regole e salubrità degli spazi

PUBBLIREDAZIONALE – Tra le aziende leader del Sud Italia nel settore noleggi ecco che “Auto & Noleggi Valente Giulio” in Carrara Pantano n. 10 a Bisceglie mette al servizio del cittadino e delle imprese un servizio utile e interessante.

La sorveglianza dei propri beni per privati (dai mobili di casa durante un trasloco o lavori di manutenzione e ristrutturazione fino al deposito in spazi confortevoli e ampi) e per imprese (magazzino temporaneo) è la chiave vincente di “Auto & Noleggi Valente”. Qualità del servizio e flessibilità nei costi, in base a grandezza spazi e periodo di utilizzo del servizio, costituiscono i capisaldi dell’azienda con quasi 30 anni di esperienza alle spalle.

“Nostro obiettivo è far sentire l’utente a casa, fargli capire che la nostra azienda è un appendice, un prolungamento della sua abitazione o della sua impresa“, spiega il titolare Giulio Valente, “Il fatto di custodire i loro beni all’interno di un’area sorvegliata 24 ore su 24 e di modulare i costi in base alle esigenze dell’utente rappresentano per noi le carte vincenti per soddisfare il cliente e garantire l’ottimale svolgimento del nostro lavoro quotidiano”.

“L’azienda usa da tempo la formula, molto diffusa oltre oceano, del pay per use” (sistema che consente di pagare un servizio in base al suo effettivo utilizzo), ci spiega Giulio Valente, titolare della realtà cittadina, “E’ un vantaggio utilizzare un box per il deposito, un furgone per il trasporto o dei carrelli per il carico e lo scarico solo per il tempo che necessita e dopo si è liberi senza obbligo d’acquisto, di poterli tenere fermi in attesa di riutilizzarli”.

Ai servizi summenzionati “Auto & Noleggi Valente” dà la possibilità di usufruire di furgoni e di mezzi a noleggio per effettuare trasporti e traslochi anche grazie a convenzioni stipulate nel corso degli anni con aziende specializzate nel servizio traslochi. L’azienda garantisce anche il servizio di autorimessa. “Ai nostri clienti”, aggiunge Valente, “garantiamo anche una vantaggiosa scontistica per relax e tempo libero nella struttura adiacente ‘Brezza tra gli ulivi’ in via Matteo Renato Imbriani n. 441′ e, anche se abbiamo sempre considerato una priorità qualità e sicurezza, soprattutto in questo periodo si garantiscono distanziamento, salubrità degli spazi e il rispetto di ogni singola direttiva governativa e regionale anti contagio da Covid-19″.