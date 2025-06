ZTL, ecco tutte le novità previste per il Centro storico di Bisceglie

Un Centro storico sempre più accogliente e vivibile: è questo l’obiettivo delle modifiche apportate dall’Amministrazione comunale alla ZTL Zona a Traffico Limitato.

Dal prossimo 22 giugno, infatti, non sussisterà più la differenziazione tra “Zona A” e “Zona B” per quanto riguarda la sosta dei cittadini residenti, domiciliatari e titolari di attività commerciali. Pertanto, tutti gli utenti autorizzati potranno parcheggiare i propri veicoli nell’intera area del centro storico e nelle aree riservate esterne al centro storico (in via La Marina, nel tratto di Corso Umberto compreso tra via Porto e via Alighieri, nel largo sottostante la Torre Normanna).

Non sarà più consentito, inoltre, l’accesso all’interno della ZTL del Centro Storico ai veicoli di clienti di attività turistico-balneari dislocate sull’area portuale ed esterne alla ZTL. L’accesso resterà consentito, previa registrazione sul portale, ai soli clienti di attività ricettive interne al centro storico.

Sarà estesa la fascia oraria degli accessi alla ZTL consentiti ai fornitori abituali di attività commerciali e pubblici esercizi con decorrenza dalle ore 05.00. E, infine, saranno differenziate sulla piattaforma di richiesta dei pass per l’accesso alla ZTL del centro storico le categorie di residenti e domiciliatari.

Si ricorda che i pass annuali di accesso alla ZTL del centro storico, saranno rinnovati automaticamente per i cittadini residenti. Per i domiciliati, per le attività commerciali, per i fornitori e per tutte le altre categorie interessate, la procedura di rinnovo del pass per la ZTL del Centro storico resta la stessa, ovvero tramite il portale dedicato www.bisceglie.sismic.it, utilizzando le credenziali SPID. Per i cittadini over 65 e per quanti non siano in possesso di SPID è attivo il servizio di assistenza presso il Comando di Polizia Locale in piazza San Francesco, che fornirà il supporto necessario per il rinnovo del pass di accesso alla ZTL. Il Comando di Polizia Locale è comunque sempre a disposizione per tutte le informazioni inerenti la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico.