ZTL Centro Storico, pass residenti saranno rinnovati in automatico per un altro anno

Sono in scadenza dal prossimo 1° giugno i pass di durata annuale per l’accesso alla ZTL del Centro Storico, richiesti nel 2024 a seguito dell’estensione dell’operatività della Zona a Traffico Limitato per l’intera giornata.

Per tutti i residenti del Centro storico il rinnovo annuale dei pass di autorizzazione al transito nella ZTL sarà effettuato automaticamente dalla Polizia Locale. Ai residenti già in possesso di pass a seguito della procedura di iscrizione effettuata lo scorso anno, quindi, non è richiesta alcuna azione per rinnovare il permesso di accesso al centro storico per altri 12 mesi.

Per i domiciliati, per le attività commerciali, per i fornitori e per tutte le altre categorie interessate, la procedura di rinnovo del pass per la ZTL del Centro storico resta la stessa, ovvero tramite il portale dedicato www.bisceglie.sismic.it, utilizzando le credenziali SPID.

Per i cittadini over 65 e per quanti non siano in possesso di SPID è attivo il servizio di assistenza presso il Comando di Polizia Locale in piazza San Francesco, che fornirà il supporto necessario per il rinnovo del pass di accesso alla ZTL. Il Comando di Polizia Locale è a disposizione per tutte le informazioni inerenti alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico.