Ztl Centro Storico, dal 1° luglio operative le nuove norme

A partire dal 1° luglio, nel centro storico di Bisceglie sarà attiva la nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL), operativa tutti i giorni, 24 ore su 24, con Area Pedonale Urbana su via Tupputi. Cambia quindi la viabilità con l’accesso alla ZTL consentito esclusivamente a residenti, domiciliatari e attività commerciali del centro storico in possesso di pass.

Il portale dedicato alle richieste di autorizzazioni è disponibile all’indirizzo bisceglie.sismic.it: qui, tramite SPID, si possono richiedere pass specifici anche diverse tipologie di utenti come carico e scarico merci, persone con disabilità, ospiti di attività ricettive, farmacie, autorimesse o officine, proprietari di immobili, fornitori o in caso di esigenze motivate, come da casistica e dettagli disponibili nell’ordinanza sindacale pubblicata nella sezione Polizia Locale del sito del Comune di Bisceglie.

Il centro storico è stato suddiviso in due zone distinte per una gestione ottimale della circolazione. La zona A comprende l’area tra Piazza Margherita, via Giulio Frisari, via Guglielmo Marconi, Via Trento, Via Cardinale Dell’Olio (numerazione civica dispari), Piazza Duomo, via Pendio Campanile, Arco Fanelli, via Lamantea e Strada Caldaia; la zona B comprende l’area tra via Ottavio Tupputi, Largo Castello, Largo Purgatorio, via Trieste, Largo Porta di Mare, via Cristoforo Colombo, via Pendio San Matteo, Piazza Tre Santi e via Cardinale Dell’Olio (numerazione civica pari).

I controlli saranno effettuati sia in entrata che in uscita dal centro storico, garantendo così il rispetto delle regole di circolazione. I veicoli autorizzati potranno circolare in tutto il centro storico, ma la sosta sarà consentita solo nella propria area di appartenenza. Oltre alle zone all’interno del centro storico dove è consentita la sosta, ci sarà la possibilità di parcheggiare in due aree riservate: Via La Marina per residenti, domiciliatari e attività commerciali della zona A e Corso Umberto, tra via Porto e largo Castello su entrambi i lati, per la zona B. A questi si aggiunge l’istituzione della sosta regolamentata con disco orario per la durata di 30 minuti nell’area di Corso Umberto sottostante la Torre Normanna, in prossimità dell’intersezione tra Corso Umberto e Largo Castello, tra le 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

“L’entrata in vigore delle nuove norme della ZTL rappresenta un momento importante per la nostra città. L’obiettivo è avere un centro storico più libero dalle auto, quindi più ordinato, fruibile, accogliente e vivibile”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un obiettivo al quale stiamo lavorando in sinergia con gli assessori Angelo Consiglio, Antonio Belsito e Maurizio Di Pinto, con l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale, che stanno seguendo con attenzione tutte le fasi del progetto”.