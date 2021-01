Zona rossa, mercato settimanale anticipato / DATE e ORARI

Date le restrizioni conseguenti all’istituzione della zona rossa in tutta la Penisola, il mercato settimanale di martedì 5 gennaio verrà anticipato a lunedì 4 gennaio.

L’amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale hanno accolto la richiesta delle locali associazioni dei commercianti Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Confcommercio e Consorzio Mercatincittà, in rappresentanza degli operatori commerciali, “di poter anticipare il mercato settimanale coincidente con la data di martedì 5 gennaio 2021 a lunedì 4 gennaio 2021 in zona Seminario”.

Dalle 7 alle 14 di lunedì 4 gennaio, quindi, saranno attive tutte le normali restrizioni al traffico e alla sosta nel quartiere Seminario e nelle vie interessate dal mercato (via Seminario, viale Calace, via degli Artigiani, via Sergio Cosmai, via Veneziano, via Fragata, via Colangelo, via Martiri di via Fani e via Gentileschi).