“Zaino sospeso”, le cartolerie che hanno aderito all’iniziativa

Sono dieci le cartolibrerie biscegliesi che hanno aderito all’iniziativa “Zaino sospeso” rilanciata per il secondo anno consecutivo da Lions Club e Caritas.

“Un grande grazie arriva pubblicamente ai titolari delle cartolibrerie – dichiarano Alfonso Amorese, Presidente Lions Club Bisceglie e da Sergio Ruggieri, Coordinatore cittadino Caritas – per la loro sensibilità a favore delle classi sociali più deboli della nostra città; ma un grazie immenso va a quanti, recandosi a fare rifornimento di materiale scolastico per i propri figli, lasceranno anche un piccolo dono per i bambini che vivono in stato di necessità. Ogni genitore sa come il costo della vita sia aumentato in questo periodo e come anche penne, matite, colori e tutto il necessario per la scuola abbia subito lo stesso aumento”.

“Quei bambini che arrivano in classe senza il necessario per le attività richieste – prosegue la nota – potrebbero sentire sin da piccoli un senso di separatezza rispetto ai compagni più fortunati. Sono noti i dati che mettono in rilievo come la povertà educativa influisca sulle capacità emotive e relazionali dei bambini, a maggior ragione il senso di inadeguatezza per la mancanza anche del materiale scolastico potrebbe ripercuotersi sullo sviluppo armonico dei più piccoli. Si fa appello alla generosità e alla solidarietà che caratterizza i Biscegliesi in occasione della raccolta di alimenti per manifestarle anche in questa occasione”.

Le cartolibrerie che hanno aderito e che espongono la locandina “LO ZAINO SOSPESO”: