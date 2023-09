Zaino sospeso e sostegno didattico, le iniziative di Caritas Bisceglie

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Caritas Bisceglie e Lions Club con lo scopo di invitare le famiglie biscegliesi a donare materiale scolastico per supportare i tanti bimbi e ragazzi che vivono in famiglie poco fortunate.

“Ogni genitore – si legge nella nota – che sta frequentando le librerie e cartolibrerie per la dotazione di astucci, quaderni, colori di vario tipo, gomme, compassi, album da disegno avrà constatato come anche tale materiale abbia subito un certo aumento di costo. E’ estremamente importante che tutti i bambini possano possedere tali indispensabili accessori, la cui mancanza li potrebbe far sentire in difficoltà rispetto ai compagni di classe. Caritas e Lions invitano i propri concittadini ad arricchire il piccolo dono ricevuto dall’Amministrazione Comunale e lasciare presso le cartolibrerie che espongono la locandina quanto potrebbe servire durante l’anno”.

“La Caritas cittadina ricerca, inoltre – continua – volontari per poter avviare il sostegno didattico ai ragazzi delle scuole medie presso la sede di Cappuccini: studenti degli ultimi anni delle superiori, universitari, docenti (in servizio o in pensione) sono invitati a dare la propria disponibilità ad un turno di affiancamento dei ragazzi che la povertà educativa rende più fragili. Agli studenti sarà rilasciato un attestato che potrebbe valere a dimostrazione dell’ottemperanza del monte ore di alternanza scuola/lavoro”.

Gli interessati potranno chiedere informazioni a Sergio: 335633728 e Marisa: 3385823693.