World CleanUp Day, a Bisceglie l’associazione Muvt organizza raccolta rifiuti in spiaggia

Con 352 volontari, più di 3300 kg di rifiuti raccolti, 6 km quadrati di spiagge, parchi e strade ripuliti, lo scorso anno si è svolta la prima edizione di Save the Planet, un’iniziativa sociale del progetto di divulgazione different, nata per sottolineare l’importanza della conservazione e della tutela del nostro Pianeta,. Quest’anno, alla sua seconda edizione, l’evento organizzato in collaborazione con Worldrise Onlus e 30×30 Italia, si terrà in tutte le città italiane il 18 settembre 2021, in occasione del World CleanUp Day, un movimento civico globale, che ogni anno unisce volontari da tutto il mondo impegnati per un unico obiettivo, quello di vivere in un Pianeta più pulito.

L’a.p.s. Muvt di Bisceglie ha aderito senza indugio, organizzando anche nella nostra città una raccolta di rifiuti in spiaggia. “Come ambassador biscegliese, l’ente associativo ha organizzato una raccolta di rifiuti, che si terrà oggi, sabato 18 settembre, alle ore 9.30, presso la spiaggia Salsello”, annunciano gli esponenti del movimento giovanile biscegliese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.