WeShort dona abbonamenti gratis ai biscegliesi per accedere a piattaforma di cortometraggi

A Bisceglie il Natale arriva anche attraverso una innovativa forma di promozione commerciale. La startup WeShort ha infatti deciso di rendere disponibili gratuitamente ben 75mila abbonamenti annuali (per un valore commerciale complessivo di oltre due milioni di euro), per la propria piattaforma di cortometraggi, a favore di tutta la comunità biscegliese e turisti, per il periodo delle festività natalizie.

Attraverso dei manifesti che compariranno presto per tutta la Città, dalla mattina di oggi, 24 dicembre, scannerizzando il QR CODE, sarà possibile accedere a una pagina dove registrarsi gratuitamente. A quanti lo faranno sarà concesso questo abbonamento gratuito. Questa iniziativa si avvarrà del gratuito patrocinio della Città di Bisceglie.

Con WeShort il cinema diventa tascabile, adatto a luoghi e tempi dello spettatore. I più bei cortometraggi da tutto il mondo sempre a portata di mano nei vari momenti della giornata. “L’Amministrazione comunale ha accolto con particolare favore questa iniziativa originale ed innovativa – sottolinea il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – in quanto è rivolta a favorire nuove forme di diffusione culturali. La cinematografia è considerata la settima arte, l’ultima ad essere istituita tra le forme artistiche e di spettacolo, con enormi potenzialità comunicative: attraverso questo strumento è stato possibile rappresentare i più grandi fenomeni sociali, mediatici e culturali dalla fine XIX secolo. Auspico quindi che questa promozione cinematografica, frutto di una delle realtà imprenditoriali locali più innovative, sia da stimolo per vedere sviluppare nella nostra Bisceglie, ulteriori iniziative in ambito artistico-culturale”.

“Sono fiero di poter dare alla città di Bisceglie, sottolineo dare perché credo sia importante contribuire al territorio ognuno con i propri mezzi e risorse. Come imprenditore – evidenzia Alessandro Loprieno Founder & CEO di WeShort – e cinefilo, sono recentemente stato in visita in posti come Hollywood e Silicon Valley, entrambe mete ambite dal mondo del cinema e startup. Questo viaggio ha irrobustito il mio credo che possiamo generare in Puglia un ecosistema molto simile, partendo proprio da iniziative come questa, coinvolgendo tutti, nessuno escluso, portando più cultura e più cinema nella vita dei biscegliesi”. Tra i recenti risultati raggiunti dalla startup biscegliese vi è l’entrata in società della Minerva Pictures, marchio di produzione e distribuzione partecipato dalla famiglia Versace della nota casa di moda.