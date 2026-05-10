Volpe magra e in difficoltà avvistata sulla spiaggia di Bisceglie: allertato il Wwf di Molfetta



Una volpe in evidente difficoltà è stata avvistata sabato 9 maggio sulla spiaggia di Bisceglie, durante un’attività di perlustrazione svolta da Marco Mare, volto noto sui social per i suoi contenuti legati al mare e alla tutela del territorio costiero.

L’animale, apparso molto magro e con il pelo rovinato, si sarebbe avvicinato spontaneamente, destando immediata preoccupazione. Sul posto era presente anche una residente della zona, che aveva già notato la volpe nei giorni precedenti e che, impensierita dalle sue condizioni, aveva provato a lasciarle del cibo.

Vista la situazione, Marco Mare e la volontaria hanno contattato il Wwf di Molfetta, che ha preso in carico la segnalazione per valutare le condizioni dell’animale e organizzare gli eventuali interventi di soccorso necessari.

Di fronte a un animale selvatico in evidente difficoltà, la risposta della comunità è stata immediata e sensibile, contattando subito gli enti competenti.