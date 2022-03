“Vittima o colpevole? Le parole fanno la differenza”, conversazione a Bisceglie per l’8 marzo

“Vittima o colpevole? Quando le parole fanno la differenza: da cronaca nera a cronaca rosa”. È il titolo della conversazione in programma domani, martedì 8 marzo, alle 18:30 nella sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinal Dell’Olio 30, a Bisceglie.

A dialogare saranno Micaela Abbinante, responsabile informazione e comunicazione della Asl Bt, e Max Sisto, giornalista televisivo. L’evento è organizzato da Comune di Bisceglie, Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie e Sezione Cittadina della Fidapa.

“Le parole fanno la differenza. Sempre. Le parole sono lo strumento attraverso le quali rappresentiamo il pensiero, rendono plastico il modo in cui guardiamo e interpretiamo il mondo intorno a noi”, ha sottolineato Lia Storelli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie. “Quale il potere delle parole dei giornalisti? Dalla deontologia alla cronaca, dalla comunicazione istituzionale ai social: il discorso attorno alle parole della violenza deve passare attraverso riflessioni multiple e oggi deve cambiare verso. Per questo abbiamo organizzato un incontro che fosse incentrato su questi temi che sarà fonte di riflessione e occasione di dibattito”.

L’ingresso è libero con obbligo di green pass e mascherina FFP2 indossata. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Fidapa Bwp Bisceglie.