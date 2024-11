Vito D’Addato eletto nuovo presidente dello Sporting Club Bisceglie

I soci dello Sporting Club Bisceglie hanno eletto l’ingegner Vito D’Addato come nuovo presidente per il prossimo triennio. Con una carriera improntata allo sport, al sociale e all’impegno cattolico, D’Addato subentra all’avvocato Antonio Belsito, il quale, come Past President, continuerà a supportare il nuovo consiglio direttivo nella realizzazione dei progetti avviati negli ultimi anni. L’elezione di D’Addato segna un passaggio che darà continuità ai valori del club e rafforzerà l’identità culturale e storica del circolo.

D’Addato, ingegnere specializzato in sicurezza sul lavoro dal 2009, ha maturato un’esperienza di rilievo nei principali cantieri della zona come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nel campo sportivo, è stato vicepresidente del Bisceglie Calcio in Lega Pro nel 2020/21 e per dieci anni vicepresidente dell’Unione Calcio Bisceglie. Attualmente, ricopre la carica di presidente della Golden Oaks ASD Bisceglie, squadra di calcio in carrozzina che milita nel campionato nazionale di Powerchair Football, promuovendo l’inclusività nello sport.

Oltre all’attività professionale e sportiva, D’Addato è profondamente impegnato nel mondo cattolico. È stato delegato nazionale all’assemblea di Azione Cattolica negli anni ’90 e attualmente collabora come animatore presso l’Oratorio “Carlo Acutis” della parrocchia San Vincenzo de Paoli.

Nel nuovo ruolo di presidente, D’Addato si impegna a proseguire nel solco delle iniziative già intraprese da Antonio Belsito, valorizzando la storicità e i valori fondanti dello Sporting Club Bisceglie e rendendo il circolo sempre più un luogo di aggregazione e riferimento culturale per la comunità.