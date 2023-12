Villa Giulia riaccoglie i bambini rimasti a casa per mancanza di finanziamento buoni servizio

“Nei giorni scorsi abbiamo riaccolto a Villa Giulia tutti i bambini che dal 1° dicembre erano rimasti a casa per il mancato finanziamento dei buoni servizio da parte della Regione. Questo grazie all’intervento del Comune di Bisceglie e dell’Ufficio di Piano sociale di zona Bisceglie-Trani, che hanno reperito i fondi per alcuni bambini, e delle associazioni e delle tante persone che ci hanno sostenuto in queste settimane”.

Così le Suore francescane alcantarine che gestiscono il centro diurno per minori Villa Giulia, eccellenza in campo socio-educativo e orgoglio per la città di Bisceglie.

“Ringraziamo il sindaco Angarano e l’assessore Rigante per aver accolto il nostro appello e per essere intervenuti in tempi rapidi. Abbiamo sempre sostenuto come debbano essere tutti i cittadini, le istituzioni, le associazioni, quella che viene definita la ‘comunità educante’, a prendersi cura dei nostri bambini e ragazzi. E così è stato: abbiamo davvero sentito la vicinanza e l’affetto di tanti, la voglia di prendersi cura e di sostenere il percorso di crescita dei minori che frequentano ogni giorno Villa Giulia”.

“Adesso – concludono le Suore di Villa Giulia – l’auspicio è che i nostri ragazzi non debbano vivere nuovamente questa situazione nei prossimi anni. Ribadiamo il nostro appello a tutta la città e alle istituzioni: siamo tutti chiamati a prenderci cura di questi bambini, continuiamo a farlo ogni giorno”.