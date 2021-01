Villa Giulia al centro delle iniziative di solidarietà delle associazioni biscegliesi

Un’iniziativa lodevole per salutare al meglio queste strane feste e guardare con ottimismo al nuovo anno. Protagonisti di tutto questo sono le Associazioni Bisceglie Running, Baywatch e dell’attività commerciale Sfiziomania che, nel giorno dell’Epifania, hanno deciso di donare beni di prima necessità a Villa Giulia, struttura presente da oltre settanta anni sul territorio e impegnata in prima linea nell’educazione dei più giovani.

Il Presidente Sasso nel ringraziare tutti i soci della Bisceglie Running per aver consentito la buona riuscita del progetto ha ribadito come per l’associazione sia fondamentale l’attenzione per il sociale e la possibilità di poter portare aiuto a chi ne ha necessità.

“In questo periodo così difficile – racconta il presidente dell’ASD Baywatch Mimmo Rubini – abbiamo voluto mantenere alta l’attenzione della nostra associazione al sociale. E non potevamo che pensare ai piccoli del centro diurno di Villa Giulia, bambini e ragazzi che in estate accogliamo in spiaggia per alcune giornate di gioco e svago in sicurezza”.

“Questo piccolo gesto è un modo per esprimere il nostro grazie a suor Paola e alla comunità delle suore di Villa Giulia per il loro impegno continuo e quotidiano a favore dei bambini e dei ragazzi della nostra città. Come imprenditore cerco di fare la mia parte, per quanto possibile. Collaboriamo da tempo con gli amici dell’Associazione Baywatch e negli anni abbiamo dotato le spiagge della nostra Bisceglie di un defibrillatore e di un gommone di salvataggio”, le parole di Domenico Di Corrado, titolare di Sfiziomania.