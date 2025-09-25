Vicenda studenti Liceo da Vinci in Erasmus: parte genitori manifesta solidarietà a docenti e dirigente

La vicenda riguardante le problematiche dovute alla partenza di due classi del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie per un progetto Erasmus in Francia trova pareri discordanti tra i genitori.

Se in un primo momento si faceva notare l’errore commesso lo scorso 20 settembre, quando fu comunicato in maniera errata l’orario di partenza del volo dall’aeroporto di Bari che poi ha portato il lunedì successivo i ragazzi a trasferirsi in terra francese a bordo di un pullman, nel corso della mattinata arrivano altro tipo di pareri.

I genitori della classe 3^AL (Liceo Linguistico) hanno fatto pervenire una breve nota attraverso la quale si dissociano da quanto precedente affermato dall’altro gruppo di genitori. Ben più corposa la disamina fatta dal genitore di un alunno della 3^Q (Liceo Scientifico quadriennale) che dichiara: «Il personale del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, ha egregiamente risolto il problema sorto a causa dell’errata comunicazione dell’orario del volo, nonostante il giorno festivo di domenica 21 settembre. Sono in contatto con mio figlio che ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il viaggio durante il quale si è divertito senza comunicarmi alcun tipo di disagio. Manifesto la mia solidarietà e gratitudine per il corpo docente e la dirigente che si sono impegnate e spese per assicurare il meglio per i nostri figli».