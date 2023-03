“Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica”, incontro al Teatro Politeama

Nella giornata in cui si celebra l’Unità Nazionale la Città di Bisceglie, in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile e l’Ancri Bat, ha organizzato una giornata in cui protagonisti saranno i “Valori e i Simboli della Repubblica”.

L’incontro si svolgerà venerdì 17 marzo, alle 10:00, alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano, del giornalista Paolo Pinnelli, di Michele D’Andrea, già consigliere della Presidenza della Repubblica, e di Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Il convegno è aperto al pubblico.