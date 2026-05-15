Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione in basole di via Nazario Sauro, a seguito degli interventi di potenziamento della rete elettrica con la realizzazione di un raccordo MT interrato e la costruzione di un nuovo cavidotto Enel.
Per consentire i ripristini, via Nazario Sauro sarà completamente interdetta al traffico veicolare dalle ore 07.00 di lunedì 18 maggio alle ore 16.00 di venerdì 22 maggio.
Il Comune di Bisceglie invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi, come la direttrice via Imbriani – via Bovio, a considerare tempi di percorrenza più lunghi soprattutto nelle ore di punta, e a preferire, quando possibile, soluzioni di mobilità sostenibile.