Viabilità, limitazioni alla circolazione per lavori alla rete elettrica in via Nazario Sauro

Proseguono in via Nazario Sauro i lavori per il potenziamento della rete elettrica, con la posa di un nuovo cavidotto interrato e il successivo ripristino della pavimentazione in basole. Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, sono previste limitazioni al traffico veicolare.

Via Nazario Sauro sarà pertanto interdetta alla circolazione dalle ore 7:30 alle 15:00 di mercoledì 4 giugno e dalle 7:30 di lunedì 9 giugno alle 17:00 di mercoledì 11 giugno.

Per limitare i disagi alla viabilità, durante i lavori in via Nazario Sauro saranno adottate alcune misure temporanee come la sospensione del varco di accesso alla ZTL del centro storico da Largo Castello e la sospensione dell’operatività degli impianti semaforici nelle intersezioni tra via Imbriani e via Piave, Piazza Vittorio Emanuele II e via Imbriani, Piazza Vittorio Emanuele II e via Bovio.

Si invitano i cittadini a utilizzare percorsi alternativi, come la direttrice via Imbriani – via Bovio, a considerare tempi di percorrenza più lunghi soprattutto nelle ore di punta, e a preferire, quando possibile, soluzioni di mobilità sostenibile.