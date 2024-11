Viabilità Bisceglie, modifiche alla circolazione il 2 e 3 novembre

In occasione della “XXVII Coppa Città di Bisceglie”, gara di ciclocross organizzata dalla Polisportiva Cavallaro, via della Libertà sarà soggetta a temporanee interruzioni del traffico veicolare nelle giornate del 2 e 3 novembre.

“Per consentire lo svolgimento in sicurezza della competizione – si legge nella nota del Comune di Bisceglie – nel tratto antistante il parcheggio di Conca dei Monaci, che sarà chiuso al transito dei veicoli, la circolazione sarà interrotta sabato 2 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, e domenica 3 novembre, dalle ore 7:00 alle ore 17:00. Le chiusure saranno regolate tramite transennamenti alle intersezioni tra via della Libertà e viale Camposanto, e tra via della Libertà e Carrara Salsello”.

“Saranno invece vietati la sosta e il transito in Piazza Vittorio Emanuele II, domenica 3 novembre dalle ore 6:00 alle ore 15:00, per permettere lo svolgimento del consueto mercato della prima domenica del mese. La cittadinanza è pertanto invitata – conclude la nota di Palazzo San Domenico – a prediligere l’uso della bicicletta o ad uscire a piedi, soprattutto se diretti nelle succitate aree”.