Via Nazario Sauro torna area pedonale per i weekend estivi

Anche per l’estate 2025 via Nazario Sauro diventa pedonale nelle sere dei fine settimana, trasformandosi in una passeggiata.

L’ordinanza prevede l’attivazione dell’area pedonale dal 27 giugno al 15 settembre, nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20:00 all’1:00 del giorno successivo. Il tratto interessato va dall’intersezione con via La Marina fino all’incrocio con via Porto / via della Repubblica.

“La pedonalizzazione del waterfront è ormai un appuntamento fisso dell’estate biscegliese, molto apprezzato da cittadini e visitatori”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questa soluzione favorisce la socialità, valorizza le attività della zona, promuove un’idea di città più sostenibile, a misura d’uomo. Riscoprire il porto a piedi, in tranquillità, è un modo semplice ma efficace per migliorare la qualità del tempo che trascorriamo nei nostri spazi pubblici, offrendo al tempo stesso un’immagine accogliente, ordinata e moderna del nostro territorio. Un passo in più, insomma, verso una città che guarda al futuro con attenzione alla qualità della vita, al turismo e al benessere condiviso”.

Durante l’orario di chiusura al traffico, l’accesso sarà garantito solo a residenti autorizzati, veicoli di emergenza e pubblici servizi. In occasione di eventi straordinari, il provvedimento potrà essere temporaneamente sospeso per esigenze di viabilità.