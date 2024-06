Via Nazario Sauro torna area pedonale nel fine settimana / INFO

Via Nazario Sauro torna area pedonale. Come consuetudine, in occasione della stagione estiva, dal 29 giugno al 15 settembre, solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 01.00, il waterfront sarà ad esclusivo utilizzo dei pedoni.

L’ordinanza sindacale che istituisce l’area pedonale urbana in via Nazario Sauro, in continuità con gli anni passati, si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico e delle attività commerciali della zona portuale.

Nel tratto compreso dall’intersezione con via La Marina / via La Spiaggia sino all’intersezione con via Porto / via La Repubblica, il transito è quindi consentito ai soli veicoli di soccorso, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e di soccorso pubblico. Inoltre, l’accesso al varco di Via La Marina / via la Spiaggia è garantito per i veicoli autorizzati e in uso ai residenti di via La Spiaggia, muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, al sol fine di poter raggiungere autorimesse private in via la Spiaggia o per effettuare nella stessa via operazioni di carico e scarico entro un tempo limite di 15 minuti.

Inoltre, venerdì 28 giugno, per consentire l’allestimento del palco e lo svolgimento del concerto di Clementino, su via Nazario Sauro è previsto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dalle 07.00 del mattino e fino alle 07.00 di sabato 29 giugno. Su via Trieste, invece, dalle 17.00 del 28 giugno fino a fine concerto è previsto il divieto di transito ai veicoli, mentre è consentito il transito pedonale solo ai residenti nella medesima via.