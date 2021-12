“Via Lamaveta in Christmas”, parte iniziativa organizzata da realtà commerciali di zona

Prende il via da lunedì 20 dicembre (dalle ore 18) il calendario degli eventi natalizi “Via Lamaveta in Christmas”, iniziativa organizzata dalle realtà commerciali della zona.

Iniziative natalizie ludico-culturali dedicate a bambini e adulti di tutte le età, allieteranno tutti coloro che si recheranno in zona. “Via Lamaveta in Christmas” continuerà mercoledì 22 (ore 17.30), giovedì 23 (ore 10 ed ore 17).

Gli eventi sono organizzati da Cartolibreria School party, Farmacia Di Gennaro, Supermercato degusteria Dok, Piquenique la locanda, Il Tempio di Venere hair style, Tarallificio Biscottificio La Marina, Bar Euro gelateria, Panificio Carlino, Centro ludico didattico Il Ranocchio, Mail Boxes Etc.