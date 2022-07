Via La Marina, Angarano: “Terminata altra importante opera di riqualificazione” / VIDEO

“Si vanno completando i lavori in via La Marina, sono lavori storici che permetteranno a questa zona di non allagarsi più. Questa strada era un ‘fiume’ durante le piogge, adesso le acque saranno convogliate da via Bovio, dal quartiere san Lorenzo e quindi un’altra importante opera di riqualificazione in tutta la zona si porta a compimento”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Ci sono anche i nuovi marciapiedi che contribuiranno a trasformare via La Marina come uno dei principali accessi al nostro porto. Ancora una volta ringrazio i cittadini per la pazienza – conclude Angarano – per il sacrificio che hanno fatto in questi mesi, ma i complimenti vanno fatti anche all’azienda che è stata in grado di fare lavori importanti nei tempi giusti”.