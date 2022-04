Via Crucis della famiglia per le strade quartiere della 167

Il Coordinamento cittadino della Pastorale Familiare di Bisceglie rende noto che stasera, mercoledì 6 Aprile alle ore 19, avrà luogo la Via Crucis della famiglia.

E’ il terzo momento di riflessione e preghiera sull’Amoris Laetitia che il consiglio pastorale zonale, presieduto da don Giuseppe Abbascià, coordinatore cittadino, che ha ritenuto di promuovere in occasione dell’Anno della Famiglia indetto da Papa Francesco nel 2022.

La via Crucis partirà dalla Parrocchia S. Vincenzo de Paoli e si snoderà per le vie del quartiere della 167. Tutte le famiglie della città, attraverso i parroci, sono state invitate a prendervi parte e in particolare le famiglie del quartiere 167 sono state invitate dal parroco don Nicola ad accedere sui balconi dei ceri rossi.

Le riflessioni che saranno proclamate nelle quattordici tappe della via crucis sono la sintesi del cammino sinodale che la chiesa cattolica sta compiendo unitamente a brani dell’Amoris Laetitia.

Il momento di preghiera sarà presieduto dall’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo il quale in ogni tappa entrerà in una famiglia e con essa inviterà alla preghiera i fedeli.