Via Bellini e l’isola ecologica “in pausa”: Spazio Civico Bisceglie solleva dubbi e propone soluzioni

Dallo scorso 24 giugno è comparsa in via Bellini, nel quartiere San Francesco, una nuova isola ecologica mobile. Al momento, però, l’attesa novità non è attiva: i contenitori rimangono sempre aperti e privi di controllo elettronico. Una situazione che, secondo il gruppo di cittadinanza attiva “Spazio Civico Bisceglie”, rischia di trasformare uno strumento utile in un potenziale generatore di disagi e abbandoni.

I membri del gruppo sottolineano come l’isola, finché resta disattivata, sia di fatto un semplice punto di raccolta a cielo aperto, senza tracciabilità né regole. “Questo – spiegano -compromette la qualità della raccolta differenziata e penalizza i contribuenti che rispettano la normativa, aprendo invece la porta a chi non paga la tassa sui rifiuti. Inoltre, l’assenza di orari e controlli alimenta la possibilità di trovare contenitori pieni e rifiuti abbandonati a terra, creando disordine e rischi igienici”.

In una nota indirizzata all’amministrazione comunale, Spazio Civico Bisceglie chiede chiarezza e interventi concreti: “attivazione urgente della componente elettronica dell’isola, informazione adeguata ai residenti, posizionamento in aree video sorvegliate e una maggiore attenzione alla gestione ordinata del quartiere”.

Il gruppo ribadisce di essere favorevole alle isole ecologiche mobili, considerate una soluzione efficace sia in termini ambientali che economici. Tuttavia, evidenziano, è essenziale una governance attenta, capace di integrare correttamente questi strumenti nel sistema di raccolta cittadino, per evitare che un’opportunità si trasformi in un problema.