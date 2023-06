Vergine del Perpetuo Soccorso, il PROGRAMMA dei solenni festeggiamenti

Come ogni anno la parrocchia di sant’Adoeno organizza la festa in onore della Vergine del Perpetuo Soccorso.

A ufficializzare il programma delle celebrazioni sono il parroco, il priore della Confraternita unitamente al consiglio pastorale della parrocchia.

Oggi, mercoledì 28 giugno alle 18:30 coroncina, rosario alla Vergine e Santa messa nel corso della quale verranno benedetti i nonni, le mamme e i medici.

Il giorno successivo si aprirà con la benedizione della piazza del pesce e del mercato ortofrutticolo alle ore 10:00; in serata messa presieduta dall’abate di sant’Adoeno alle ore 19:00 con benedizione dei bambini.

Venerdì 30 giugno passaggio della “Bassa banda” di Molfetta alle ore 17:30 per le vie del quartiere; alle ore 18:00, dopo la messa, consacrazione al “Cuore immacolato di Maria. Al termine spazio alle processione che sancirà la fine della festa e che partirà dalla chiesa di sant’Adoeno e sfilerà per le seguenti strade: via Ottavio Tupputi, piazza castello, corso Umberto I, via Porto, via Fragata, via della Repubblica, via prof. Mauro Papagni, via Amendola, via prof. Palazzo, via Dante Alighieri, via Imbriani, via Giovanni Bovio, piazza Vittorio Emanuele II, via Ottavio Tupputi per poi ritornare in chiesa.

Articolo di Simone Cesare Mastrodonato