Verde urbano in via Di Vittorio: “Non è possibile fidarci di questa amministrazione”

«Questo scempio non in nostro nome! Su via Di Vittorio sono ripresi da qualche giorno i lavori di rifacimento dei marciapiedi». Esordisce con queste parole la nota congiunta di Libera il Futuro, Legambiente, Pro Natura.

«Avevamo concordato con Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Assessore alle manutenzioni – dopo un sopralluogo anche alla presenza dell’agronoma che ha effettuato la nostra perizia alternativa – che alla ripresa degli interventi – ricordano – sarebbero stati abbattuti in tutto solo 5 alberi compromessi – e sottoposti alla loro e anche nostra perizia – e che creavano problematiche alle linee elettriche e ai condomini vicini. Invece, ne sono stati abbattuti ben 15 nel primo tratto dopo l’incrocio semaforico con via ing. M. Albrizio. E di questi, 6 non erano nemmeno stati sottoposti a perizia tecnica».

«La revisione del progetto, come concordato – fanno sapere – doveva prevedere l’allargamento dei marciapiedi e la depavimentazione dall’incrocio con fondo Noce fino alla Scuola Di Bari, su entrambi i lati. Abbiamo chiesto per PEC anche i dettagli dei nuovi interventi, nessun riscontro puntuale. Abbiamo atteso un anno e mezzo, dimostrando pazienza, abbiamo provato a collaborare nel massimo rispetto delle istituzioni e abbiamo anche avanzato proposte. Durante gli ultimi incontri sembrava che fosse stato avviato un percorso virtuoso che rispettava i ruoli di ognuno, ma dopo quanto accaduto ci sentiamo di affermare che non è oggettivamente possibile fidarci di questa amministrazione, in quanto gli impegni assunti pubblicamente non hanno alcun valore».

«Quanto ci è stato raccontato nelle riunioni per i lavori in via Di Vittorio, come per il censimento, per il regolamento e per il piano del verde pubblico sono di fatto promesse al vento. E se così non fosse, ci smentiscano. In fretta. Con i fatti, con i progetti documentati, non con le chiacchiere. Senza cura e visione del futuro, senza Consulta dell’Ambiente che funzioni, senza Tavolo verde la città è condannata alla desertificazione – conclude la nota – ma noi non vogliamo essere complici di questo scempio. Non in nostro nome».