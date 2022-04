Venerdì Santo, l’itinerario della processione di Gesù morto / DETTAGLI

Con la tanto attesa ripresa dei tradizionali riti della settimana di Pasqua, ritornano anche le processioni del Venerdì Santo. Dopo l’Incontro mattutino, la Cattedrale e la chiesa di San Matteo saranno impegnate nella processione dei Misteri, che si svolgerà nel tardo pomeriggio.

Si inizierà alle 15.30, con la messa che celebrerà la Passione di Cristo e che verrà officiata all’interno della Cattedrale. Dopo la celebrazione, alle 17.30, i simulacri sfileranno per le vie del centro cittadino accompagnati dalla banda biscegliese, diretta dal maestro Benedetto Grillo. Partendo dalla Cattedrale, il corteo percorrerà nell’ordine: via Perotti, via Frisari, via Tupputi, Piazza Castello, via Dante, via Camere del Capitolo, strada Presepe, vico III Presepe, piazza Dalla Chiesa per arrivare alla parrocchia della Misericordia Nuova; di lì la processione riprenderà su via dell’Urbanistica, via Imbriani, via Pendio Misericordia, Corso Umberto, piazza del pesce, piazza Margherita, via Marconi e piazza Vittorio Emanuele. L’itinerario di ritorno prevede che la Via Crucis passi da largo Mauro Cosmai, parrocchia di Passavia, via Aldo Moro, via Montecucco, via XXIV Maggio, via Imbriani, piazza Margherita, via Cardinale Dell’Olio e infine piazza Duomo.

In occasione della processione, avverrà inoltre la distribuzione delle uova di Pasqua raccolte dai confratelli del Sacro Cuore di Gesù. Nelle scorse settimane, infatti, i membri della confraternita hanno acquistato delle uova da destinare, in segno di solidarietà, alle famiglie ucraine di Bisceglie; una parte è già stata consegnata alla Caritas parrocchiale e ad alcuni ragazzi della parrocchia, ma domani verranno consegnate anche le uova rimanenti anche alle famiglie ucraine .