Venerdì Santo, l’Incontro e il rientro del Cristo morto in diretta streaming su Bisceglie24

Un Venerdì Santo in compagnia di Bisceglie24, quello che domani, 7 aprile, vedrà la nostra redazione protagonista di due dirette streaming.

Si parte al mattino quando, dalle ore 8:45, saremo in diretta da Piazza Vittorio Emanuele II per mostrare e raccontare l’ultimo saluto di Maria Addolorata al figlio Gesù recante la croce, popolarmente noto come l’Incontro. Un evento che rappresenta una tradizione radicata per la Città di Bisceglie che vive con grande trasporto emotivo e devozionale, oltre che con senso di appartenenza, questo momento. Racconti, interviste e ricordi del passato faranno da cornice alle immagini in diretta.

In serata, dalle ore 23:00 circa, trasmetteremo, sempre in diretta streaming, il rientro del “Cristo Morto”. Un altro momento vissuto con religioso coinvolgimento dai fedeli biscegliesi che seguono il ritorno in Cattedrale, percorrendo via Cardinale Dell’Olio, del simulacro del “Cristo Morto” dopo la processione dei Santi Misteri. Anche in serata non mancherà il supporto giornalistico con il contributo di interviste che arricchiranno il racconto dell’evento.

Un impegno importante per la redazione guidata dal direttore Gianluca Valente con l’intento di raccontarvi quanto accadrà e di avvicinare al tempo stesso tutti quei biscegliesi che desiderano seguire questi eventi e che vivono lontano dalla nostra città per lavoro, studio o per scelta di vita.

I due eventi potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook Bisceglie24 e sulla pagina YouTube Bisceglie24