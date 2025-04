Venerdi Santo a Bisceglie: emozione e fede in diretta streaming su Bisceglie24

La redazione di Bisceglie24 si prepara ad accompagnare lettori e fedeli in due momenti intensi e carichi di spiritualità, trasmessi in diretta streaming sulla propria pagina Facebook e sul canale YouTube durante il Venerdì Santo.

Domani il primo appuntamento è fissato per le 8:45 del mattino da Piazza Vittorio Emanuele II, angolo via Imbriani, per documentare l’Incontro tra Maria Addolorata e Gesù con la croce. Si tratta di uno dei passaggi più toccanti della tradizione pasquale biscegliese, in cui storia, fede e memoria collettiva si fondono in un’unica emozione. La diretta sarà arricchita da interviste, racconti e ricordi di chi negli anni ha vissuto questo rito da vicino, offrendo una narrazione viva e partecipata che renderà l’evento ancora più coinvolgente per il pubblico collegato da casa o da qualsiasi parte del mondo.

Alle 23, sempre in diretta sulla pagina Facebook di Bisceglie24 e su YouTube, le telecamere torneranno a trasmettere un altro momento centrale del Venerdì Santo: il rientro in Cattedrale del simulacro del “Cristo morto” lungo via Cardinale Dell’Olio, al termine della suggestiva processione dei Santi Misteri. Anche in questa fase la redazione fornirà un contributo giornalistico di valore, con interviste e testimonianze capaci di trasmettere il pathos e la devozione che caratterizzano la notte santa. L’obiettivo è raggiungere e coinvolgere i biscegliesi impossibilitati a presenziare di persona e tutti coloro che, pur vivendo lontani per studio, lavoro o scelta di vita, desiderano mantenere vivo il legame con la propria comunità e le sue tradizioni religiose. Un’opportunità unica per vivere la Passione di Cristo con intensità e raccoglimento, grazie alla tecnologia che unisce le distanze e alla professionalità di chi racconta con il cuore gli eventi della propria terra.