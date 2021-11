Vendita on line di prodotti ittici: presentazione portale web alle Vecchie Segherie

Alle 10:00 di mercoledì 3 novembre, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro in via Porto a Bisceglie, sarà presentata una nuova piattaforma on line ideata da Confcooperative-FederPesca con il contributo di diverse realtà istituzionali e consorzi del territorio: Unione Europea, Presidenza della Repubblica Italiana, Regione Puglia, Feamp, Crispe, Agci Agrital, Icr, Legacoop Puglia, Consorzio Mediterraneo.

“Sperimentazione di una modalità di vendita on line dei prodotti ittici freschi per aumentare le capacità commerciali dei produttori”, questo il titolo dell’incontro al quale prenderanno parte Piero Rossi, presidente Confcooperative Puglia, Pietro Gentiloni, Cirspe, Antonio Spera, Leader Soc Coop Consortile, Vincenzo Patruno, presidente FedagriPesca Puglia, Domenico Campanile, dirigente settore Pesca della Regione Puglia. Chiuderà i lavori l’assessore regionale all’agricoltura e alla pesca Donato Pentassuglia.

Launch break con degustazione di prodotti ittici locali con abbinamenti enogastronomici in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier.