“Vena Lab”, conferenza a Bisceglie per sensibilizzare controllo salute delle proprie gambe

Avere gambe sane è fondamentale per tutti e a tutte le età, ma è necessario occuparsi della loro salute fin da giovani. Di questo si parlerà oggi, martedì 21 settembre, ore 19.30 al Simple Gastropup.

Il Chirurgo Marco Bellapianta nel corso della conferenza “Vena Lab” andrà ad approfondire vari aspetti sulla malattia venosa cronica. Dolore, gonfiore e crampi notturni, infatti, possono essere i primi sintomi legati alla Malattia Venosa Cronica (MVC), patologia che coinvolge il sistema circolatorio e che peggiora se non trattata fin dalle prime avvisaglie. Questa malattia si verifica quando le vene delle gambe non funzionano più in modo corretto e hanno difficoltà a far defluire il sangue dalla periferia del corpo al cuore perdendo elasticità. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione e di invitarla a controllare lo stato di salute delle proprie gambe.