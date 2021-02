Variante inglese, Lopalco: “Aumenteranno ricoveri, probabile inasprimento misure da governo”

“Abbiamo segnali che la variante inglese sta prendendo il sopravvento. Questo succede quando una variante è più contagiosa, ma non abbiamo segnali che chi si è infettato con questo ceppo abbia avuto una malattia più grave”. Lo ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in una intervista al TgR Puglia. “Questo però – ha precisato l’epidemiologo – non ci deve fare rilassare perché già il fatto che una variante possa essere più contagiosa significa che aumenterà il numero di infezioni e di conseguenza, purtroppo, aumenteranno i ricoveri”.

“Siamo a lavoro per analizzare meglio i dati e trovare delle soluzioni che possano migliorare il contenimento di questa variante inglese”, ha aggiunto Lopalco, confermando che la Regione adotterà nuovi provvedimenti per limitare i contagi Covid della variante inglese. “Non penso – ha proseguito – che sia utile ragionare in termini di singoli comuni. È inutile chiudere un comune, una volta che abbiamo individuato la variante in un comune quella variante sicuramente è già uscita dai confini virtuali. Quindi pensiamo a soluzioni trasversali su tutta la regione. Con un orecchio siamo rivolti a quelle che saranno le indicazioni del governo nazionale, perché la situazione pugliese è analoga a quella di tutte le regioni italiane dove le nuove varianti si stanno diffondendo. Sicuramente dal governo centrale presto avremo delle indicazioni che con molta probabilità andranno verso l’inasprimento delle misure di contenimento”

Per Lopalco, il “meccanismo del semaforo”, con la suddivisione dell’Italia in fasce di rischio diverse, deve essere rivisto, perché “è così veloce il cambiamento della situazione epidemiologica, che cambiare zona di rischio sulla base di una valutazione di dati che vengono da due settimane prima è un meccanismo che funziona poco”.